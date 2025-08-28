SILVER del 27/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Appiattita la performance del metallo prezioso, che porta a casa un modesto +0,05%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'argento. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 38,83, con il supporto più immediato individuato in area 38,51. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 38,38.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)