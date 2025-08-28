Milano 9:35
42.627 +0,66%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 9:35
9.257 +0,01%
24.149 +0,43%

SILVER del 27/08/2025

Finanza
SILVER del 27/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto

Appiattita la performance del metallo prezioso, che porta a casa un modesto +0,05%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'argento. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 38,83, con il supporto più immediato individuato in area 38,51. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 38,38.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```