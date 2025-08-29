Milano 28-ago
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 28/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto

Giornata positiva per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude a 68,23.

Lo status tecnico di medio periodo del greggio ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 68,91. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 70,41, mentre il primo supporto è stimato a 67,41.


