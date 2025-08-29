Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 28/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Seduta moderatamente positiva per indice spagnolo, che ha chiuso in rialzo a 15.071,4.
Le implicazioni di medio periodo di IBEX 35 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 15.305,2 con primo supporto visto a 14.929,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 14.787,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)