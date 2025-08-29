Milano 28-ago
42.447 0,00%
Nasdaq 28-ago
23.703 +0,58%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 28-ago
9.217 0,00%
Francoforte 28-ago
24.040 0,00%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 28/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 28/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto

Seduta moderatamente positiva per indice spagnolo, che ha chiuso in rialzo a 15.071,4.

Le implicazioni di medio periodo di IBEX 35 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 15.305,2 con primo supporto visto a 14.929,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 14.787,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```