Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 28/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto

Performance infelice per l'indice nipponico, che chiude la giornata del 28 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,49% rispetto alla seduta precedente.

L'andamento di breve periodo del Nikkei 225 mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 43.080,3 e supporto a 42.339,3. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 43.821,3.


