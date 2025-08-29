Milano 17:35
42.196 -0,59%
Nasdaq 19:52
23.419 -1,20%
Dow Jones 19:52
45.554 -0,18%
Londra 17:35
9.187 -0,32%
Francoforte 17:35
23.902 -0,57%

Cambi: euro a 0,9353 Franchi svizzeri alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9353 Franchi svizzeri alle 19:30
Euro a 0,9353 sul Franco Svizzero (CHF) alle 19:30.
Condividi
```