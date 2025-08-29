New York: andamento sostenuto per Eastman Chemical

(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda specializzata nella produzione di prodotti chimici, fibre e materie plastiche
, che lievita del 3,29%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Eastman Chemical
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario attuale di Eastman Chemical
mostra un allentamento della trendline al test del supporto 70,03 USD. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 70,72. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 69,64.
