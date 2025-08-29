Milano
16:20
42.223
-0,53%
Nasdaq
16:20
23.420
-1,20%
Dow Jones
16:20
45.418
-0,48%
Londra
16:19
9.200
-0,19%
Francoforte
16:19
23.927
-0,47%
Venerdì 29 Agosto 2025, ore 16.36
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: Autodesk, quotazioni alle stelle
New York: Autodesk, quotazioni alle stelle
Migliori e peggiori
,
In breve
29 agosto 2025 - 16.10
Brilla la
software house statunitense
, che passa di mano con un aumento del 9,69%.
Condividi
Leggi anche
New York: mette il turbo Autodesk
New York: Microchip Technology, quotazioni alle stelle
New York: PDD Holdings, quotazioni alle stelle
New York: Marvell Technology, quotazioni alle stelle
Argomenti trattati
Autodesk
(2)
Titoli e Indici
Autodesk
+11,24%
Altre notizie
New York: Sherwin Williams, quotazioni alle stelle
New York: Norwegian Cruise Line Holdings, quotazioni alle stelle
New York: United Airlines Holdings, quotazioni alle stelle
Londra: Burberry, quotazioni alle stelle
Piazza Affari: settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia, quotazioni alle stelle
MongoDB, scendono le quotazioni a New York