Milano 16:20
42.223 -0,53%
Nasdaq 16:20
23.420 -1,20%
Dow Jones 16:20
45.418 -0,48%
Londra 16:19
9.200 -0,19%
Francoforte 16:19
23.927 -0,47%

New York: Autodesk, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
New York: Autodesk, quotazioni alle stelle
Brilla la software house statunitense, che passa di mano con un aumento del 9,69%.
Condividi
```