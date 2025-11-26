New York: amplia il rialzo Autodesk

(Teleborsa) - Protagonista la software house statunitense
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,42%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Autodesk
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,23%, rispetto a +2,65% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo status tecnico di medio periodo di Autodesk
rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 320,7 USD, mentre i supporti sono stimati a 311,2. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 330,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)