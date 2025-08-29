Milano 12:26
42.208 -0,56%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 12:26
9.190 -0,30%
Francoforte 12:26
23.923 -0,49%

Petrolio a 64,06 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 64,06 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 64,06 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```