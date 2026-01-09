Milano 13:45
45.700 +0,06%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:45
10.098 +0,54%
Francoforte 13:45
25.230 +0,41%

Petrolio a 58,43 dollari alle 08:30

Prezzo del greggio Wti a 58,43 dollari per barile alle 08:30.
