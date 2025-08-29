Milano 12:27
42.203 -0,58%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 12:27
9.190 -0,30%
Francoforte 12:27
23.923 -0,49%

Piazza Affari: scambi in positivo per Brunello Cucinelli

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in positivo per Brunello Cucinelli
Avanza il re del cachemire, che guadagna bene, con una variazione del 2,43%.
Condividi
```