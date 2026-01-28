Milano 12:13
Piazza Affari: performance negativa per Brunello Cucinelli

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per il re del cachemire, che sta segnando un calo dell'1,95%.

Lo scenario su base settimanale di Brunello Cucinelli rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico del gruppo di Solomeo segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 77,76 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 79,26. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 76,96.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
