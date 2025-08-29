Milano 12:28
42.202 -0,58%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 12:28
9.189 -0,30%
Francoforte 12:27
23.923 -0,49%

Piazza Affari: scambi in positivo per Brunello Cucinelli

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza il re del cachemire, che guadagna bene, con una variazione del 2,43%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Brunello Cucinelli rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve del gruppo di Solomeo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 104,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 100,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 108,9.

