Piazza Affari: scambi in positivo per Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Avanza il re del cachemire
, che guadagna bene, con una variazione del 2,43%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Brunello Cucinelli
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve del gruppo di Solomeo
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 104,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 100,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 108,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)