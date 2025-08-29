Milano 28-ago
42.447 0,00%
Nasdaq 28-ago
23.703 +0,58%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 28-ago
9.217 0,00%
Francoforte 28-ago
24.040 0,00%

SILVER del 28/08/2025

Finanza
SILVER del 28/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto

Nuovo spunto rialzista per il metallo prezioso, che guadagna bene e porta a casa un +1,19%.

Lo status tecnico dell'argento è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 39,27, mentre il primo supporto è stimato a 38,75. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 39,79.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```