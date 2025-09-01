Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 29/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 agosto
Ribasso composto e controllato per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in flessione dell'1,14% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico del greggio mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 66,89 con area di resistenza individuata a quota 68,39. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 66,33.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)