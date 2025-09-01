Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 29/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 agosto
Seduta debole per indice spagnolo, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 14.935,8.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di IBEX 35, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 15.155,6. Primo supporto visto a 14.825,9. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 14.716.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)