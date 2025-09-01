Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 29/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 agosto
Chiusura in rosso per l'indice nipponico, che termina la seduta segnando un calo dello 0,98%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nikkei 225. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 42.638,3. Primo supporto visto a 41.897,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 41.694,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)