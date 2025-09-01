Milano 17:35
Piazza Affari: risultato positivo per TXT E-solutions

(Teleborsa) - Bene il fornitore internazionale di prodotti e soluzioni software, con un rialzo del 2,66%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che TXT E-solutions mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,82%, rispetto a -0,57% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per TXT E-solutions, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 30,35 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 31,1 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 29,85.

