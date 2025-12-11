Milano 12:48
43.585 +0,27%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 12:48
9.672 +0,17%
Francoforte 12:48
24.149 +0,08%

Piazza Affari: risultato positivo per Cembre

Seduta vivace oggi per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,10%.
