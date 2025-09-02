Milano 16:14
Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil dell'1/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

Bene il petrolio quotato all'ICE di Londra, con un rialzo dello 0,99%.

Lo status tecnico di medio periodo del greggio ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 68,47. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 69,43, mentre il primo supporto è stimato a 67,51.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
