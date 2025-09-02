Milano 16:16
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'1/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

Sostanziale invarianza per indice spagnolo, che archivia la seduta con un +0,02%.

Le implicazioni di medio periodo di IBEX 35 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 15.060,5 con primo supporto visto a 14.877. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 14.814,7.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
