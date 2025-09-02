Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 dell'1/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre
Andamento piatto per l'indice nipponico, che propone sul finale un -0,01%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nikkei 225, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 42.764,3. Primo supporto visto a 42.023,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 41.757,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)