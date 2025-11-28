Milano 27-nov
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 27/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 27/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 27 novembre

Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice nipponico, che chiude con una variazione percentuale dello 0,47%.

Lo status tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 50.658,3. Rischio di eventuale correzione fino al target 49.231,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 52.085,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
