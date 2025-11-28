Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 27/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 novembre
Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice nipponico, che chiude con una variazione percentuale dello 0,47%.
Lo status tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 50.658,3. Rischio di eventuale correzione fino al target 49.231,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 52.085,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)