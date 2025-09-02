Milano 16:23
41.970 -1,04%
Nasdaq 16:24
23.182 -1,00%
Dow Jones 16:24
45.197 -0,76%
Londra 16:24
9.151 -0,49%
Francoforte 16:23
23.649 -1,62%

Londra: andamento rialzista per Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento rialzista per Fresnillo
Seduta vivace oggi per il leader mondiale dell'argento, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,30%.
Condividi
```