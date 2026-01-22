Milano 13:18
44.944 +1,02%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:18
10.168 +0,30%
Francoforte 13:18
24.849 +1,17%

Londra: scambi negativi per Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi negativi per Fresnillo
Ribasso per il leader mondiale dell'argento, che presenta una flessione del 2,96%.
Condividi
```