New York: andamento sostenuto per Dollar Tree

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gestore di negozi che offre merce per un dollaro o meno
, che avanza bene dell'1,98%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Dollar Tree
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Analizzando lo scenario di Dollar Tree
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 108,9 USD. Prima resistenza a 113. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 106,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)