New York: netto calo registrato da Dollar Tree

(Teleborsa) - Ribasso per il gestore di negozi che offre merce per un dollaro o meno
, che passa di mano in perdita del 4,05%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Dollar Tree
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Dollar Tree
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Dollar Tree
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 131,5 USD. Primo supporto a 125. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 122,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)