New York: netto calo registrato da Dollar Tree

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il gestore di negozi che offre merce per un dollaro o meno, che passa di mano in perdita del 4,05%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Dollar Tree, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Dollar Tree. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Dollar Tree evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 131,5 USD. Primo supporto a 125. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 122,5.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
