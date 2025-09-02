Milano 17:35
41.728 -1,61%
Nasdaq 22:00
23.231 -0,79%
Dow Jones 22:02
45.296 -0,55%
Londra 17:35
9.117 -0,87%
Francoforte 17:35
23.487 -2,29%

New York: andamento sostenuto per Take-Two Interactive Software

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del distributore globale di videogiochi, con una variazione percentuale del 2,44%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Take-Two Interactive Software rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Take-Two Interactive Software è in rafforzamento con area di resistenza vista a 242,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 232,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 251,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
