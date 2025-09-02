New York: andamento sostenuto per Take-Two Interactive Software

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del distributore globale di videogiochi
, con una variazione percentuale del 2,44%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Take-Two Interactive Software
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Take-Two Interactive Software
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 242,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 232,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 251,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)