Milano 16:42
45.685 -0,36%
Nasdaq 16:42
25.459 -0,35%
Dow Jones 16:42
49.262 -0,37%
Londra 16:42
10.221 -0,17%
Francoforte 16:42
25.233 -0,47%

New York: sell-off per Atlassian

Retrocede molto la società di software australiana, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,43%.
