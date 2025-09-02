Milano 16:30
41.922 -1,15%
Nasdaq 16:30
23.204 -0,90%
Dow Jones 16:30
45.222 -0,71%
Londra 16:30
9.141 -0,60%
Francoforte 16:29
23.634 -1,68%

New York: scambi in positivo per Ulta Beauty

Migliori e peggiori
New York: scambi in positivo per Ulta Beauty
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il rivenditore di prodotti e servizi per la bellezza, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,07%.

Lo scenario su base settimanale di Ulta Beauty rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Ulta Beauty suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 491,5 USD con tetto rappresentato dall'area 509,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 480.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
