New York: scambi in positivo per Ulta Beauty

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il rivenditore di prodotti e servizi per la bellezza
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,07%.
Lo scenario su base settimanale di Ulta Beauty
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Ulta Beauty
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 491,5 USD con tetto rappresentato dall'area 509,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 480.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)