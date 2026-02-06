Citi promuove Estée Lauder a "Buy": recente sell-off occasione d'acquisto

Estée Lauder

(Teleborsa) - Citi ha alzato ildia "", sostenendo che il crollo del titolo seguito ai risultati delrappresenti un'. Nonostante le azioni siano scese di circa il 19% dopo la trimestrale, la banca d'affari ritiene che tale reazione sia stata innescata dae dalla debolezza del, piuttosto che da un reale deterioramento del business principale. Ilè stato confermato aLa delusione degli investitori è legata principalmente a un mancato obiettivo nel settore dei viaggi, influenzato da una transizione temporanea degli operatori negli scali die da trend più deboli ine Corea., Citi ha evidenziato segnali di miglioramento strutturale grazie alla strategia "" lanciata dal CEO Stéphane de La Faverie. In particolare, si segnalano vendite più forti e guadagni di quote nella Cina continentale, insieme a una ripresa della spesa duty-free ad Hainan.Negli, Estée Lauder sta migliorando i propri trend grazie all'espansione income Amazon, Ulta, Sephora e TikTok Shop. Questi fattori potrebbero sostenere una revisione al rialzo dellasulle vendite per la seconda metà dell'anno fiscale 2026. Anche imostrano primi segnali di ripresa, con il margine operativo che ha superato le attese di circa 200 punti base nell'ultimo trimestre grazie ai risparmi sui costi e alla stabilizzazione dei ricavi.Nel lungo termine, la banca vede un percorso chiaro verso unentro l'anno fiscale 2028, con margini che torneranno a doppia cifra.