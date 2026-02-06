Citi promuove Estée Lauder a "Buy": recente sell-off occasione d'acquisto

(Teleborsa) - Citi ha alzato il rating
di Estée Lauder
a "Buy
", sostenendo che il crollo del titolo seguito ai risultati del secondo trimestre fiscale
rappresenti un'opportunità strategica
. Nonostante le azioni siano scese di circa il 19% dopo la trimestrale, la banca d'affari ritiene che tale reazione sia stata innescata da aspettative eccessivamente elevate
e dalla debolezza del comparto travel retail
, piuttosto che da un reale deterioramento del business principale. Il target price
è stato confermato a 120 dollari
.
La delusione degli investitori è legata principalmente a un mancato obiettivo nel settore dei viaggi, influenzato da una transizione temporanea degli operatori negli scali di Shanghai
e Pechino
e da trend più deboli in Giappone
e Corea. Tuttavia
, Citi ha evidenziato segnali di miglioramento strutturale grazie alla strategia "Beauty Reimagined
" lanciata dal CEO Stéphane de La Faverie. In particolare, si segnalano vendite più forti e guadagni di quote nella Cina continentale, insieme a una ripresa della spesa duty-free ad Hainan.
Negli Stati Uniti
, Estée Lauder sta migliorando i propri trend grazie all'espansione in canali a rapida crescita
come Amazon, Ulta, Sephora e TikTok Shop. Questi fattori potrebbero sostenere una revisione al rialzo della guidance
sulle vendite per la seconda metà dell'anno fiscale 2026. Anche i margini
mostrano primi segnali di ripresa, con il margine operativo che ha superato le attese di circa 200 punti base nell'ultimo trimestre grazie ai risparmi sui costi e alla stabilizzazione dei ricavi.
Nel lungo termine, la banca vede un percorso chiaro verso un utile superiore ai 4 dollari per azione
entro l'anno fiscale 2028, con margini che torneranno a doppia cifra.