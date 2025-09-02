Milano 16:31
41.931 -1,13%
Nasdaq 16:31
23.196 -0,94%
Dow Jones 16:31
45.234 -0,68%
Londra 16:31
9.143 -0,58%
Francoforte 16:30
23.628 -1,70%

Oro: 3.486,19 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 3.486,19 dollari alle 08:30
L'Oro vale 3.486,19 dollari l'oncia (+0,28%) alle 08:30.
Condividi
```