Milano 13:58
45.851 +0,71%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:58
10.285 +0,61%
Francoforte 13:58
24.727 +0,77%

Oro: 4.571,82 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.571,82 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.571,82 dollari l'oncia (-6,03%) alle 08:30.
Condividi
```