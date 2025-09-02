Milano 16:37
41.929 -1,13%
Nasdaq 16:37
23.207 -0,89%
Dow Jones 16:37
45.262 -0,62%
Londra 16:37
9.147 -0,53%
Francoforte 16:36
23.612 -1,77%

Piazza Affari: risultato positivo per TXT E-solutions

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per TXT E-solutions
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore internazionale di prodotti e soluzioni software, che tratta in utile del 3,39% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di TXT E-solutions evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso TXT E-solutions rispetto all'indice.


Lo scenario di medio periodo di TXT E-solutions ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 32,32 Euro. Supporto a 31,37. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 33,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```