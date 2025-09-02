SILVER dell'1/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre
Grande giornata per il metallo prezioso, che mette a segno un rialzo del 3,80%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 42,12, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 39,49. L'equilibrata forza rialzista dell'argento è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 44,75.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)