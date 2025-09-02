Milano 16:40
41.896 -1,21%
Nasdaq 16:40
23.177 -1,02%
Dow Jones 16:40
45.232 -0,69%
Londra 16:40
9.144 -0,56%
Francoforte 16:40
23.605 -1,80%

SILVER dell'1/09/2025

Finanza
SILVER dell'1/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

Grande giornata per il metallo prezioso, che mette a segno un rialzo del 3,80%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 42,12, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 39,49. L'equilibrata forza rialzista dell'argento è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 44,75.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
