Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 2/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre
Seduta positiva per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che avanza bene e porta a casa un +1,48%.
Lo status tecnico di breve periodo del greggio mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 69,68. Rischio di eventuale correzione fino al target 68,01. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 71,35.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)