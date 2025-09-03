Milano 14:15
Francoforte: balza in avanti Siemens
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia elettronica tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,06%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 230,3 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 234,9. Il peggioramento della società tech è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 227,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
