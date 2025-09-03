Francoforte: balza in avanti Siemens

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia elettronica tedesca
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,06%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 230,3 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 234,9. Il peggioramento della società tech
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 227,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)