Venerdì 21 Novembre 2025, ore 14.06
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: scambi in positivo per Deutsche Boerse
Francoforte: scambi in positivo per Deutsche Boerse
Migliori e peggiori
,
In breve
21 novembre 2025 - 13.00
Balza in avanti la
società che gestisce la borsa di Francoforte
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,60%.
Argomenti trattati
Francoforte
(385)
Titoli e Indici
Deutsche Boerse
+3,36%
