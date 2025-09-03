Milano 10:00
41.868 +0,34%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 10:00
9.139 +0,25%
Francoforte 10:00
23.566 +0,33%

Francoforte: brillante l'andamento di Delivery Hero

Scambia in profit Delivery Hero, che lievita del 3,04%.
