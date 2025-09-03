Milano 14:16
41.714 -0,03%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 14:16
9.158 +0,45%
Francoforte 14:16
23.651 +0,70%

Francoforte: positiva la giornata per Sma Solar Technology

(Teleborsa) - Balza in avanti Sma Solar Technology, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,08%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Sma Solar Technology rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 15,82 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 16,52. Il peggioramento di Sma Solar Technology è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 15,41.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
