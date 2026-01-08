Milano 13:58
45.455 -0,23%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 13:58
10.018 -0,30%
Francoforte 13:58
25.047 -0,30%

Francoforte: giornata depressa per ThyssenKrupp

Migliori e peggiori, In breve
Composto ribasso per il produttore di acciaio, in flessione del 2,49% sui valori precedenti.
