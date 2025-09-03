Milano 17:35
41.785 +0,14%
Nasdaq 18:01
23.380 +0,64%
Dow Jones 18:01
45.140 -0,34%
Londra 17:35
9.178 +0,67%
Francoforte 17:35
23.595 +0,46%

New York: performance negativa per Mondelez International

Migliori e peggiori, In breve
New York: performance negativa per Mondelez International
Seduta in ribasso per il maggior produttore mondiale di cioccolato, che mostra un decremento del 2,82%.
Condividi
```