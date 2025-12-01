Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:40
25.414 -0,08%
Dow Jones 19:40
47.565 -0,32%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

New York: rosso per Mondelez International

Migliori e peggiori, In breve
New York: rosso per Mondelez International
Pressione sul maggior produttore mondiale di cioccolato, che tratta con una perdita del 2,40%.
Condividi
```