SILVER del 2/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre
Composto ribasso per il metallo prezioso in flessione dello 0,80% sui valori precedenti.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 41,9, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 39,29. L'equilibrata forza rialzista dell'argento è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 44,51.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)