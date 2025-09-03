Milano 10:04
41.873 +0,35%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 10:04
9.138 +0,24%
Francoforte 10:04
23.587 +0,43%

SILVER del 2/09/2025

Finanza
SILVER del 2/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Composto ribasso per il metallo prezioso in flessione dello 0,80% sui valori precedenti.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 41,9, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 39,29. L'equilibrata forza rialzista dell'argento è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 44,51.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
