Milano 17:35
41.990 +0,49%
Nasdaq 18:31
23.486 +0,30%
Dow Jones 18:31
45.477 +0,45%
Londra 17:35
9.217 +0,42%
Francoforte 17:35
23.770 +0,74%

Si muove in ribasso Old Dominion Freight Line a New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede molto la società specializzata nei servizi di trasporto su camion, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,81%.

L'andamento di Old Dominion Freight Line nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 140,1 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 145,4. Il peggioramento di Old Dominion Freight Line è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 137,8.

Ufficio Studi Teleborsa
