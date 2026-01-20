Milano 17:35
44.713 -1,07%
Nasdaq 20:01
25.071 -1,79%
Dow Jones 20:01
48.536 -1,67%
Londra 17:35
10.127 -0,67%
Francoforte 17:38
24.703 -1,03%

New York: sell-off per Norwegian Cruise Line Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in perdita la principale compagnia di navigazione, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,95% sui valori precedenti.
