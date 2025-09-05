Milano 9:06
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 4/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 4/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Chiusura negativa per il petrolio quotato all'ICE di Londra, con un ribasso dello 0,80%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 66,08. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 68,36. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 65,32.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
