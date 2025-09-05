Milano 9:08
41.961 -0,07%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 9:08
9.221 +0,05%
23.805 +0,15%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 4/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Rialzo marcato per l'indice nipponico, che archivia la sessione in utile dello 0,92% sui valori precedenti.

L'esame di breve periodo del Nikkei 225 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 43.016,3 e primo supporto individuato a 42.514,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 43.518,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
