Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 4/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Rialzo marcato per l'indice nipponico, che archivia la sessione in utile dello 0,92% sui valori precedenti.
L'esame di breve periodo del Nikkei 225 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 43.016,3 e primo supporto individuato a 42.514,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 43.518,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)