Milano 17:35
41.608 -0,91%
Nasdaq 20:55
23.597 -0,15%
Dow Jones 20:55
45.389 -0,51%
Londra 17:35
9.208 -0,09%
Francoforte 17:35
23.597 -0,73%

Cambi: euro a 172,7 yen alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 172,7 yen alle 19:30
Euro a 172,7 sullo yen alle 19:30.
Condividi
```