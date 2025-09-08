Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:54
23.826 +0,74%
Dow Jones 17:54
45.453 +0,11%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Francoforte: balza in avanti Commerzbank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Commerzbank
Seduta positiva per la banca tedesca, che avanza bene del 3,56%.
